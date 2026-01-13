Il Festival di Sanremo si avvicina e si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston. Questa edizione, ricca di novità e conferme, attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. In questo articolo, vengono illustrate le tappe principali del programma serata per serata, fornendo un quadro chiaro e dettagliato di ciò che ci aspetta nel corso della manifestazione.

Mancano poche settimane al ritorno dell’evento musicale più seguito d’Italia. Il Festival di Sanremo si prepara a riaccendere il Teatro Ariston con una nuova edizione che promette numeri importanti, un cast ampio e un impianto regolamentare ormai consolidato. Date, conduzione, cantanti in gara e sistema di voto: ecco la guida completa e aggiornata a Sanremo 2026. La 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Tutte le cinque serate andranno in onda in prima serata su Rai 1, con trasmissione simultanea su Radio2 e RaiPlay, come da tradizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sanremo, programma serata per serata: tutto quello che c’è da sapere sul Festival

Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere

Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere; Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara; Festival di Sanremo 2026, tra attesa e caro prezzi, il programma.

Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere - Nella fattispecie si tratta della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. today.it

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. libero.it