Il Borgo dei Borghi 2026 è un programma di Rai 3 che premia il borgo più bello d’Italia della stagione. Per scegliere il vincitore, gli spettatori possono votare attraverso una piattaforma online gestita direttamente dalla Rai. Il regolamento stabilisce le modalità di voto, che avvengono esclusivamente tramite la rete, senza coinvolgimento di altri metodi di partecipazione. La gestione tecnica del sistema di voto è di competenza dell’emittente, che garantisce l’autonomia del servizio.

. Come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai 3 che decreterà il borgo più bello d’Italia di questa edizione? Qual è il regolamento? Il voto via rete è un servizio fornito e gestito dalla Rai in autonomia tecnica. Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: dalle ore 19:00 del giorno 1 marzo 2026 sul sito www.rai.itborgodeiborghi sarà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo di “Borgo dei Borghi 2026”;. la pagina invita gli utenti, in un apposito spazio dedicato, a votare il proprio borgo preferito; la votazione, pertanto, potrà essere espressa dalle ore 19:00 del 1° marzo 2026 alle ore 23. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si vota

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