Guardialfiera sfida per il titolo di Borgo dei Borghi 2026

Nel cuore del Molise, il borgo di Guardialfiera si sta preparando a partecipare alla competizione per il titolo di Borgo dei Borghi 2026. La comunità locale si impegna per rappresentare la propria storia e le tradizioni, mentre i cittadini si organizzano per la sfida che si terrà nel prossimo anno. La candidatura è stata ufficialmente annunciata e il borgo si appresta a mostrare le sue caratteristiche distintive.

Nel cuore del Molise, il borgo di Guardialfiera si prepara a sfidare i concorrenti per il titolo de Il Borgo dei Borghi nel 2026. Questo piccolo centro della provincia di Campobasso, celebre per le sue mura medievali e la vista sul Lago del Liscione, punta a vincere il concorso televisivo su Rai 3. La candidatura arriva mentre il paese accoglie visitatori attratti dal suo impianto urbanistico intatto e dalla vicinanza al fiume Biferno. La trasmissione promette di valorizzare i centri storici più affascinanti d'Italia, offrendo una vetrina unica per questo gioiello collinare. Un dedalo medievale tra mura e chiese storiche. L'esperienza di chi visita Guardialfiera inizia immediatamente con l'impatto visivo delle mura di cinta che racchiudono il nucleo antico.