Il Bologna torna alla vittoria e inguaia il Torino decide Castro

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino di Marco Baroni, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca. La partita, giocata ieri sera allo stadio Olimpico Grande Torino, si è conclusa con un risultato di 1-2 in favore degli ospiti. A decidere la sfida è stato il gol di Castro, che ha portato il Bologna in vantaggio e ha complicato la situazione per i granata. È passato esattamente un mese dall’ultima volta che i felsinei avevano conquistato i tre punti in campionato.

TORINO - Torna alla vittoria il Bologna di Vincenzo Italiano, che in trasferta batte per 1-2 il Torino di Marco Baroni e ritrova i tre punti in campionato a un mese esatto di distanza. Tutte nel secondo tempo le reti del match, con l'autogol di Vlasic e la rete di Castro per il Bologna, intervallate dal vano gol dello stesso numero 10 del Torino. Gara che inizia all'interno di un clima di contestazione da parte del tifo organizzato granata, che ha disertato la sua presenza sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino' per protesta nei confronti della società e del presidente Urbano Cairo.