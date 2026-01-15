Hellas Verona-Bologna 2-3 Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea

Il Bologna ha ottenuto una vittoria importante battendo l’Hellas Verona 3-2 nel recupero della 16ª giornata di Serie A, disputato al ‘Bentegodi’. La partita ha visto i bolognesi conquistare tre punti fondamentali, permettendo all’allenatore Italiano di ritrovare il successo e rafforzare le speranze di una posizione europea. Un incontro equilibrato che ha concluso una giornata significativa per entrambe le squadre.

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-2 l'Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Orban al 13?, replicano Orsolini al 21?, Odgaard al 29? e Castro al 44?. Al 26? della ripresa l'autogol di .

