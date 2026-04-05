I carabinieri lo fermano ma lui è senza patente Molla l’amico e scappa | la mossa disperata dopo che l’auto si ribalta – Il video

Venerdì pomeriggio a Gorle, in provincia di Bergamo, una pattuglia dei carabinieri ha fermato un’auto con due persone a bordo, risultata subito sospetta. L’autista, senza patente, ha abbandonato l’amico e ha tentato di scappare a piedi dopo che il veicolo si è ribaltato. Un video mostra i momenti dell’inseguimento e della fuga, conclusa con l’arresto dell’uomo.

Inseguimento da film venerdì pomeriggio a Gorle, in provincia di Bergamo, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato una Volkswagen Taigo con due persone a bordo che sono sembrati subito sospetti. All’alt dei carabinieri, il passeggero è sceso e si è dileguato a piedi tra i campi. Il conducente ha invece premuto sull’acceleratore, dando il via a un inseguimento che ha attraversato Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano e Albino. Sorpassi in contromano, incroci bruciati, semafori ignorati e punte di velocità intorno ai 140 chilometri orari, il tutto su strade frequentate da passanti e altri veicoli. Il ribaltamento a Fiobbio di Albino e l’arresto: espulsione disposta dal giudice. 🔗 Leggi su Open.online

Gli tolgono la patente e 10 giorni dopo lo fermano alla guida di un'auto senza revisione e assicurazioneMulta e sequestro del mezzo per un 35enne brianzolo fermato nella mattinata di ieri, 23 febbraio, per un controllo dalla polizia locale di Brugherio.

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UOMO fermato dai CARABINIERI senza la patente #operazionepolizia #polizia #carabinieri

Quartiere Satellite. Tenta di fuggire pusher arrestatoI carabinieri lo fermano per un controllo, lui cerca di darsi alla fuga, ma viene immediatamentec riacciuffato: droga e denaro contante addosso, arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze ... ilgiorno.it

Minorenne guida un’auto, brucia un posto di blocco e scappa. Poi aggredisce i carabinieri che lo fermanoSan Vittore Olona (Milano), 4 marzo 2026 – Alla guida di un’autovettura, pur essendo minorenne e dunque senza patente, con seduta al posto passeggero un ragazza ugualmente minorenne, fugge al posto di ... ilgiorno.it