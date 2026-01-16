I BTS annunciano il loro nuovo album “Arirang”, in uscita il 20 marzo, il primo dopo quattro anni. Contestualmente, viene confermato un tour mondiale negli stadi, che partirà ad aprile 2026. L’atteso ritorno del gruppo segna un importante appuntamento per i fan e il panorama musicale internazionale.

I BTS tornano il 20 marzo con “Arirang”, primo album dopo 4 anni. Annunciato anche il tour mondiale negli stadi al via da aprile 2026. I BTS tornano ufficialmente sulla scena mondiale. La band sudcoreana, icona globale del 21° secolo e già nominata ai Grammy Awards con 12 Billboard Music Award e 9 MTV Video Music Award all’attivo, ha annunciato il titolo del nuovo album: “Arirang”, in uscita il 20 marzo 2026 in formato digitale e fisico. I prodotti fisici sono già disponibili in pre?order, mentre cresce l’attesa degli ARMY per il primo progetto discografico dopo una pausa di 3 anni e 9 mesi. Tutti i membri hanno partecipato alla scrittura e alla produzione delle 14 tracce, un racconto emotivo che intreccia esperienze personali, crescita artistica e il legame con i fan che li hanno sostenuti durante l’intero percorso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - BTS annunciano “Arirang”: nuovo album e tour mondiale 2026

