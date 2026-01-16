Il prossimo album dei BTS si intitolerà Arirang

Il quinto album dei BTS, intitolato “Arirang”, sarà pubblicato il 20 marzo. Il titolo richiama una celebre canzone folk tradizionale coreana, simbolo di cultura e tradizione. Con questa nuova uscita, i BTS continuano a evolversi, offrendo al pubblico un lavoro che riflette le radici e l’identità culturale della Corea. L’album si presenta come un ulteriore passo nel percorso artistico della band, consolidando il loro ruolo nel panorama musicale internazionale.

Il quinto album dei BTS uscirà il 20 marzo, e ora conosciamo anche il suo titolo: Arirang. Il termine indica una canzone folk tradizionale coreana molto conosciuta. “Trascendendo il tempo e le generazioni, la canzone è stata a lungo associata a emozioni di connessione, distanza e riunione”, si legge nel comunicato ufficiale. Come rivela la nota, il disco conterrà quattordici tracce, e sarà “un lavoro profondamente riflessivo” che esplora “l’identità e le radici” delle superstar del K-pop. La band sudcoreana “si baserà sulla profondità emotiva di ‘Arirang’ – il suo senso di desiderio, brama e il flusso e riflusso della vita”, e ha optato per questo titolo per la sua “forte risonanza con il loro attuale percorso”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

