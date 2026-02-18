Panathlon Imperia-Sanremo | Masin confermato Presidente club guarda al 70° anniversario nel 2028

Il Panathlon Imperia-Sanremo ha confermato Masin come presidente, dopo aver deciso di mantenere la guida attuale. La scelta arriva in vista del settantesimo anniversario del club, previsto per il 2028, e punta a rafforzare le attività sportive e culturali nella zona. La notizia è stata annunciata durante l’ultima riunione dei soci, che ha visto un’ampia partecipazione. Il club si prepara a celebrare il traguardo con nuovi progetti e iniziative anche nel prossimo anno.

Panathlon Club Imperia-Sanremo: Rinnovo della Leadership e Prospettive per il Settantesimo Anniversario. Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha rinnovato le proprie cariche per il biennio 2026-2027 durante un'assemblea elettiva tenutasi al Golf Club Sanremo il 18 febbraio 2026. Angelo Masin è stato riconfermato Presidente, segnando una continuità nella gestione dell'associazione che si prepara a celebrare il suo settantesimo anniversario nel 2028. L'elezione ha definito anche i nuovi consiglieri e i membri dei vari collegi, delineando un percorso di crescita e consolidamento per il club. Una Cerimonia in Clima "Olimpico".