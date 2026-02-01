Buon compleanno al Prof Pino Giuditta | tanti auguri per i tuoi primi 70 anni

Oggi si celebra un compleanno speciale. Pino Giuditta, ex insegnante di educazione fisica, compie 70 anni. Dopo tanti anni passati tra aule e palestre, ora si gode la pensione, portando con sé ricordi di un lungo percorso tra studenti di ogni età. La festa è l’occasione per ricordare una vita dedicata all’insegnamento e al movimento.

Tanti auguri a Pino Giuditta, che festeggia i suoi primi settant’anni. Ex professore di educazione fisica, ora in pensione, porta con sé gli anni di lavoro e di impegno tra aule e palestre, in mezzo a generazioni di studenti. Gli auguri più sentiti arrivano dal fratello Olimpio e da tutta la famiglia allargata. In questo giorno si riflette il valore della semplicità, dei legami familiari e della continuità del tempo, che trasforma i ricordi in memoria condivisa e custodita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Pino Giuditta

Ultime notizie su Pino Giuditta

