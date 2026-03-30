Mohamed Salah ha ricevuto un avvertimento riguardo a un possibile trasferimento in MLS, preferendo invece che si unisca a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La questione riguarda la sua futura destinazione, mentre si discute anche di Lionel Messi e del suo passaggio in questa lega statunitense. La decisione di Salah è ancora in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali sui prossimi passi.

2026-03-30 11:37:00 Il web non parla d’altro: Mohamed Salah dovrebbe unirsi a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, piuttosto che andare in MLS Mohamed Salah è stato avvertito di non trasferirsi alla Major League Soccer mentre riflette sul suo prossimo club. Salah ha annunciato la scorsa settimana che lascerà il Liverpool alla fine della stagione dopo nove anni ricchi di trofei ad Anfield. La sua prossima destinazione rimane un mistero con una serie di club in Europa e oltre a caccia del nazionale egiziano. Il passaggio alla Saudi Pro League rimane il risultato più probabile, anche se anche l’Inter Miami è stata collegata a un trasferimento per il 33enne, che ha segnato 255 gol in 435 partite con il Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Non seguite Lionel Messi nell’oscurità della MLS, Salah ha messo in guardia dal trasferimento di Miami dal capo dell’Egitto

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