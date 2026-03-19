Mls Messi infinito meglio di Ronaldo! Guarda la firma sul gol numero 900

Messi ha segnato il suo gol numero 900 nella Major League Soccer, con una firma visibile nel dettaglio del suo tentativo contro il Nashville. Dalla prima rete nel 2005 fino a questo traguardo, l’attaccante ha mantenuto una presenza costante nel calcio professionistico, continuando a collezionare reti e record. La partita ha visto l’attaccante protagonista con questa marcatura simbolica.

Sette minuti. Tanto basta a Lionel Messi per scrivere un’altra pagina della sua carriera. Il fuoriclasse argentino trova il gol numero 900 con la maglia dell’Inter Miami, sbloccando la sfida contro il Nashville SC nell’andata degli ottavi di finale di Concacaf Champions League. Un sinistro rasoterra, preciso, quasi inevitabile. Semplicemente il suo modo di fare la differenza. Il conto parte da lontano. Dal 2005, quando un giovanissimo Messi segnava il suo primo gol tra i professionisti con il Barcellona contro l’Albacete. Oggi, ventuno anni dopo, il numero è diventato 900. Un traguardo raggiunto a 38 anni, dopo 1142 partite ufficiali. Un ritmo altissimo, che lo porta a tagliare questo traguardo prima del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, arrivato alla stessa cifra ma con più presenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mls, Messi infinito meglio di Ronaldo! Guarda la firma sul gol numero 900 Articoli correlati Leggi anche: Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo: guarda il suo gol numero 961 Leggi anche: Messi segna il 900° gol in carriera, consolidando ulteriormente la sua leggenda nel calcio. Contenuti utili per approfondire Mls Messi infinito meglio di Ronaldo... Temi più discussi: Atlanta United - New York Red Bulls Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Nashville SC - Columbus Crew Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; New York City FC - Toronto FC Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Portland Timbers - FC Dallas Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti. Infinito Messi: quinta doppietta consecutiva in Mls, è record!Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Infinito Messi: campione in Mls con l'Inter Miami, è il 48° trofeo in carriera. E fa festa anche BeckhamL'argentino, Mvp del torneo, ha vinto il campionato nordamericano dopo Liga e Ligue 1. Due assist per Leo nella finale vinta 3-1 contro i Vancouver Whitecaps. Un regalo per lo Spice Boy, ... gazzetta.it Un po' provocatoria. O forse no. Qualcuno storcerà il naso. Ed è comprensibile. Ma riflettiamoci. Sì, è vero, ha quasi 35 anni. Sì, è vero, è tornato a giocare in Italia dopo tre anni di MLS e dopo esser rimasto fermo per oltre sei mesi. Sì, è vero, ha fatto tre gol e d - facebook.com facebook Ho riscontri sul Benfica come mesi fa, qualche rumors lo ha accostato a Barcellona/MLS/Arabia. x.com