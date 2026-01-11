Incidente auto si ribalta sulla SS36 | traffico in tilt e una persona in ospedale

Un incidente sulla SS36 a Monza ha causato il ribaltamento di un’auto con a bordo un uomo di 28 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con la persona trasportata in ospedale. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, creando disagi nella zona di viale Brianza. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e gestire la situazione.

Traffico in tilt a causa di un incidente stradale: un'auto, con a bordo una persona di 28 anni si è ribaltata sulla SS36 all'altezza di viale Brianza a Monza. Il sinistro è successo poco prima delle 10 di oggi, domenica 11 gennaio.Le dinamiche del sinistro Stando alle informazioni raccolte dalla.

