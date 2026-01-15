Incidente tra due auto su strada Tarquiniese a Tuscania una si ribalta

Da viterbotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Tarquiniese, vicino a Tuscania. Due veicoli si sono scontrati al chilometro 1 della provinciale 3, che porta verso il litorale, causando il ribaltamento di uno dei mezzi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Incidente lungo la strada Tarquiniese, alle porte di Tuscania. Due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 1 della provinciale 3 che conduce verso il litorale, nella mattinata di giovedì 15 gennaio per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell'impatto entrambe le macchine sono finite fuori dalla carreggiata: una, danneggiata nella parte anteriore sul lato del conducente, ha sfiorato un albero e un muretto, mentre l'altra si è ribaltata sul fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, impegnati negli accertamenti e nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

