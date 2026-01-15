Incidente tra due auto su strada Tarquiniese a Tuscania una si ribalta

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Tarquiniese, vicino a Tuscania. Due veicoli si sono scontrati al chilometro 1 della provinciale 3, che porta verso il litorale, causando il ribaltamento di uno dei mezzi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Incidente lungo la strada Tarquiniese, alle porte di Tuscania. Due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 1 della provinciale 3 che conduce verso il litorale, nella mattinata di giovedì 15 gennaio per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell'impatto entrambe le macchine sono finite fuori dalla carreggiata: una, danneggiata nella parte anteriore sul lato del conducente, ha sfiorato un albero e un muretto, mentre l'altra si è ribaltata sul fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, impegnati negli accertamenti e nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incidente tra due auto a Nichelino, una impatta sul marciapiede e si ribalta in mezzo alla strada Leggi anche: Incidente in viale Regione, scontro tra due auto e una si ribalta: un ferito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente in autostrada nel Milanese: nove persone coinvolte e una lunga coda d'auto; Scontro tra due auto a Gariga; Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto Lin Zhi a 31 anni e due persone ferite; Scontro tra due auto, ferito un 37enne. A10, tamponamento tra due mezzi pesanti: un ferito e traffico in tilt tra Arenzano e Varazze - Sul posto ambulanze, automedica e personale di Autostrade per l’Italia. lavocedigenova.it

Camion sbanda sull'A4 e finisce contro le barriere centrali: due feriti e traffico rallentato - Incidente sulla A4 tra Meolo e San Donà: camion contro le barriere, coinvolto un furgone, due feriti lievi e traffico rallentato. nordest24.it

Incidente mortale sull'autostrada A21 - Pesante il bilancio dello scontro tra un camion e un'auto: un morto e due feriti, di cui uno grave trasportato all'ospedale di Alessandria. rainews.it

ULTIM'ORA - INCIDENTE STRADALE | Auto esce di strada sul ponte e precipita nel torrente in Friuli https://www.nordest24.it/incidente-auto-fuoriuscita-torrente facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.