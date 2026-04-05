Giulia Cecchettin Per non dimenticare Mira annuncia un premio di laurea di 1.350 euro

Un nuovo premio di laurea del valore di 1.350 euro è stato annunciato in memoria di una giovane vittima di femminicidio avvenuto nel novembre del 2023. L'iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e porta il nome di Giulia Cecchettin, con l’obiettivo di ricordarla attraverso un riconoscimento rivolto agli studenti. La cerimonia di consegna si terrà nelle prossime settimane presso una scuola locale.

L’obiettivo è valorizzare l’impegno degli studenti universitari che abbiano approfondito la prevenzione della violenza di genere. Può partecipare chi ha conseguito la magistrale in un’Università statale negli anni 24-25 e 25-26. Domande entro il 30 settembre Mira annuncia l’istituzione di un premio di laurea intitolato “Giulia Cecchettin. Per non dimenticare”, in memoria della giovane vittima di femminicidio nel novembre del 2023. Il bando è rivolto alle tesi di laurea magistrale, in lingua italiana, in materia di prevenzione della violenza di genere, secondo quanto prevista dalla delibera di giunta comunale che nel maggio del 2024 aveva recepito la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Premio Giulia Cecchettin: Tor Vergata premia 20 tesi di laureaCosa: Terza edizione del Premio di Laurea dedicato a Giulia Cecchettin per tesi su tematiche di genere.

Premio di laurea ‘Giulia Cecchettin’, premiate 20 tesi su tematiche di genere(Adnkronos) – Venti le tesi su tematiche di genere premiate questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’università di Roma Tor Vergata, alla...

Temi più discussi: Lecco accoglie Gino Cecchettin, tre incontri contro la violenza; Cosa ho imparato da mia figlia, Gino Cecchettin porta a Carpi il ricordo di Giulia; Giulia è diventata un simbolo pubblico; Un no è un no: la libertà non è negoziabile.

Istituito il premio di laurea Giulia Cecchettin – Per non dimenticare a MiraIl Comune di Mira istituisce un premio di laurea per prevenire la violenza di genere in memoria di Giulia Cecchettin. lavocedivenezia.it

L'omicidio di Giulia Cecchettin e quello di Diego Rota. La morte non è una livellaI quotidiani devono vendere e i lettori comprano ciò che conferma le loro idee preconcette, non ciò che rischia di far pensare con la propria testa. Così l'uccisione di un poveraccio da parte della su ... ilfoglio.it

+++ “GIULIA E’ DIVENTATA UN SIMBOLO PUBBLICO” +++ Il 31 marzo Gino Cecchettin è stato ospite del Gruppo Aimag, al Teatro Comunale di Carpi dove ha registrato il “tutto esaurito”, a conferma di come la storia della figlia Giulia, uccisa a coltellate dall'ex facebook