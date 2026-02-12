Premio di laurea ‘Giulia Cecchettin’ premiate 20 tesi su tematiche di genere

Questa mattina all’università di Roma Tor Vergata sono state premiate 20 tesi di laurea che affrontano temi di genere. L’evento, alla sua terza edizione, si è svolto nella Facoltà di Economia e ha visto la presenza di Gino Cecchettin. L’università ha istituito il premio nel 2024 per incentivare studi e riflessioni sulla parità, con l’obiettivo di stimolare un confronto più ampio sulla questione di genere nel paese.

(Adnkronos) – Venti le tesi su tematiche di genere premiate questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’università di Roma Tor Vergata, alla presenza di Gino Cecchettin, nel corso della terza edizione ‘Premio Giulia Cecchettin’ che l’università di Roma Tor Vergata ha istituito nel 2024 per promuovere la riflessione e la ricerca sulla parità di genere e le pari opportunità. E per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’Università di Padova, vittima di femminicidio nel novembre 2023. L’evento, introdotto dalla professoressa Barbara Martini Delegata alle Pari Opportunità e all’Inclusione, si è aperto ricordando con un minuto di silenzio Federica Torzullo, recente vittima di femminicidio e ex studentessa a Roma Tor Vergata nel corso di laurea in Ingegneria Gestionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La professoressa Barbara Martini di Tor Vergata ha presentato una collana di tesi dedicata alla parità di genere, in occasione della cerimonia dei premi di laurea

