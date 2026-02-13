Premio Giulia Cecchettin | Tor Vergata premia 20 tesi di laurea

A Roma, all'università di Tor Vergata, si è svolta la terza edizione del Premio Giulia Cecchettin, che ha premiato 20 tesi di laurea dedicate a temi di genere, segnando un aumento rispetto alle passate edizioni.

Cosa: Terza edizione del Premio di Laurea dedicato a Giulia Cecchettin per tesi su tematiche di genere. Dove e Quando: Roma, Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, 12 febbraio 2026. Perché: Promuovere la ricerca accademica sulla parità di opportunità e onorare la memoria delle vittime di femminicidio attraverso l’impegno civile. L’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata ha ospitato una mattinata densa di significato, dove il rigore della ricerca accademica si è intrecciato con la memoria collettiva e la speranza. La terza edizione del Premio di Laurea Giulia Cecchettin ha celebrato il lavoro di venti giovani tra studenti e studentesse, premiati per le loro tesi dedicate alle tematiche di genere, alla parità di opportunità e al contrasto della violenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Questa mattina all’Università di Roma Tor Vergata sono stati consegnati i premi per la terza edizione del riconoscimento dedicato a Giulia Cecchettin.

Questa mattina all’università di Roma Tor Vergata sono state premiate 20 tesi di laurea che affrontano temi di genere.

