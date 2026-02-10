Vibo Valentia Gioventù Nazionale ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Questa mattina a Vibo Valentia, Gioventù Nazionale ha partecipato alla cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le strade si sono riempite di persone che hanno voluto rendere omaggio a chi ha sofferto e perso la vita in quei momenti tragici. La commemorazione si è svolta senza grandi parole, con semplici momenti di silenzio e rispetto davanti alle bandiere.

In occasione della Giornata del Ricordo, Gioventù Nazionale di Vibo Valentia ha preso parte alla tradizionale commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. “Un impegno di memoria e verità che portiamo avanti con rispetto e responsabilità – dichiarano i giovani del movimento – affinché una tragedia per troppo tempo dimenticata resti viva nella coscienza collettiva. Ricordare è un atto di giustizia verso le vittime e di consapevolezza per il futuro”. L’iniziativa conferma l’importanza di mantenere viva la memoria storica, soprattutto tra le nuove generazioni, e di riflettere sulle vicende che hanno segnato il confine orientale italiano nel secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Gioventù Nazionale ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Approfondimenti su Vibo Valentia foibe Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Giorno del Ricordo, Milano commemora le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vibo Valentia foibe Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: la Calabria onora la memoria delle vittime delle Foibe; Prenderà il via il 10 febbraio 2026 a Vibo Valentia il festival Giovani Talenti Musicali Italiani in Calabria; Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo: a Vibo Valentia otto concerti; Cidim, al via domani il Festival giovani talenti italiani nel mondo. Marisa Galati nominata Commissaria di Azione a Vibo ValentiaLa decisione della Segreteria nazionale del partito di Calenda in vista della riorganizzazione. Era già stata candidata alle ultime politiche per il Terzo Polo ... rainews.it Azione, Marisa Galati nominata commissario a Vibo ValentiaVIBO VALENTIA Azione Calabria apre una nuova fase della propria politica territoriale in vista della riorganizzazione del partito che si completerà con il prossimo congresso. Nel frattempo, per garant ... corrieredellacalabria.it M'ILLUMINO DI MENO A VIBO VALENTIA Il programma delle due giornate dedicate al risparmio energetico e alla sostenibilità è pronto! Partecipiamo tutti insieme per un futuro più green! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.