A Roma arriva lo spettacolo “Out Of Office”, il nuovo progetto di stand-up comedy di e con Giorgia Fumo. Il tour nazionale prevede diverse tappe, tra cui la capitale, organizzate dal circuito Savà Produzioni. La performance si propone di affrontare temi legati al burnout collettivo attraverso un linguaggio umoristico e diretto. Le date sono state annunciate e si svolgeranno nei prossimi giorni.

Cosa: Out Of Office, il nuovo spettacolo di stand-up comedy di e con Giorgia Fumo. Dove e Quando: Tour nazionale con tappe principali a Roma (date specifiche nel circuito Savà Produzioni). Perché: Un’analisi tagliente, ironica e ferocemente reale del mondo del lavoro moderno, tra Excel, PowerPoint e crisi esistenziali su LinkedIn. Dopo il successo internazionale di Vita Bassa, che ha registrato il sold-out non solo in Italia ma anche nelle principali capitali europee come Londra, Parigi e Amsterdam, Giorgia Fumo torna sul palco con una nuova sfida: raccontare l’ufficio. Con Out Of Office, l’artista si conferma come una delle voci più originali e lucide della stand-up comedy italiana, portando in scena un’esperienza maturata in tredici anni di “onorata carriera” nel mondo aziendale prima di dedicarsi interamente alla comicità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giorgia Fumo e il burnout collettivo: arriva a Roma “Out Of Office”

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