Giovanni Bortoluzzi fa il bis e vince la 50esima Coppa Caduti di Reda

La 50ª edizione della Coppa Caduti di Reda si è conclusa con la vittoria di Giovanni Bortoluzzi, che ha conquistato il suo secondo successo nella classica del ciclismo italiano. La gara, riservata alle categorie Elite e U23, è stata organizzata dalla società cicloturistica La Rôda Reda ed è considerata uno degli appuntamenti primaverili più importanti nel panorama nazionale. La manifestazione si è svolta regolarmente, attirando numerosi partecipanti e appassionati lungo il percorso.

A vincere, per il secondo anno consecutivo, è stato il friulano Giovanni Bortoluzzi, classe 2002, della General Store – Essegibi – F.lli Curia A vincere, per il secondo anno consecutivo, è stato il friulano Giovanni Bortoluzzi, classe 2002, della General Store – Essegibi – F.lli Curia: “È un percorso che mi si addice, con strappi corti che mi piacciono molto – ha detto il vincitore dopo l’arrivo -. Rispetto al 2025 il sole e il caldo hanno aiutato, mentre un anno fa il vento e il freddo l’avevano resa ancora più dura. Sto pedalando bene e spero di continuare per mettermi in evidenza”. Bortoluzzi ha regolato allo sprint i compagni di fuga Francesco Parravano e Emanuele Ansaloni, con cui aveva fatto la differenza sulla quinta salita di giornata a oltre 25 km dal traguardo, festeggiando con il gesto del "due" con le dita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Snowboardcross, Elisa Caffont è splendida in Coppa del Mondo: vince a Bansko e fa bis in stagioneL’Azzurra fa il settimo podio in carriera nel circuito iridato: “Ho maturato la consapevolezza delle mie possibilità e credo sempre più in me stessa.

SuperG, la felicità è tutta azzurra. Goggia vince la Coppa di specialità. L’eterno Paris festeggia con il bisdi Massimo Selleri Sofia Goggia e Dominik ’Domme’ Paris dipingono definitivamente d’azzurro le piste di Lillehammer (Norvegia).

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Giovanni Bortoluzzi fa il bis e vince la 50esima Coppa Caduti di RedaA vincere, per il secondo anno consecutivo, è stato il friulano Giovanni Bortoluzzi, classe 2002, della General Store – Essegibi – F.lli Curia ... ravennatoday.it

Siing Live#1 Ospite Giovanni Bortoluzzi Il 31 marzo 2026 alle ore 21.00 torna Siing Live, il format video di Siing dedicato al mondo della voce e della musica. Ospite della prima puntata è Giovanni Bortoluzzi, cantante e ricercatore specializzato nel canto armo facebook