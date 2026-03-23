di Massimo Selleri Sofia Goggia e Dominik ’Domme’ Paris dipingono definitivamente d’azzurro le piste di Lillehammer (Norvegia). Ieri la sciatrice bergamasca ha vinto il SuperG e per la prima volta in carriera si è aggiudicata la Coppa del Mondo in questa categoria dopo averne conquistate quattro nella discesa. Sempre rimanendo nelle pagine dell’almanacco si tratta del suo successo numero 29 da quando partecipa a questo circuito e del terzo stagionale. Classe 1992, compirà 34 anni il prossimo 15 novembre, in lacrime la Goggia ha ammesso di aver superato superato se stessa per riuscire a centrare questo traguardo: "Ho avuto dei momenti di forte pressione in questi giorni soprattutto nella mia testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SuperG, la felicità è tutta azzurra. Goggia vince la Coppa di specialità. L’eterno Paris festeggia con il bis

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