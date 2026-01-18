Snowboardcross Elisa Caffont è splendida in Coppa del Mondo | vince a Bansko e fa bis in stagione

Elisa Caffont si conferma protagonista nel circuito di Coppa del Mondo di snowboardcross, vincendo la gara di Bansko e ottenendo il secondo risultato stagionale. La sua performance stabile e precisa dimostra il suo impegno e talento, contribuendo a consolidare la sua posizione tra le atlete di vertice in questa disciplina.

Bansko, 18 gennaio 2026 – È una splendida Elisa Caffont che sale sul primo gradino del podio in Coppa del Mondo. Nello slalom gigante parallelo dello snowboard cross femminile l’Azzurra firma una super gara e il secondo successo stagionale, dopo quello avuto a Davos. Nella località di Bansko l’Italia brilla in competizione. Caffont stacca la seconda posizione nelle qualificazioni e poi si impone in finale sulle avversarie. “Le condizioni erano difficili e Miki molto forte – ha confessato al traguardo Caffont, come riporta fisi.org – non ho potuto scegliere il tracciato in finale ed è stata dura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo di Snowboardcross, Moioli: “Una bella battaglia, ho cominciato bene la stagione”

La Coppa del Mondo di Snowboardcross torna protagonista a Cervinia, con emozionanti sfide e una gara ricca di adrenalina. La giovane atleta Moioli si distingue, conquistando un’ottima posizione e segnando un inizio promettente per la stagione. La competizione celebra l’eccellenza e la passione dello sport sulla suggestiva cornice delle Alpi italiane.

Snowboard, Elisa Caffont seconda nel PGS di Scuol! Vince Hofmeister al rientro dall’infortunio

Elisa Caffont si è piazzata al secondo posto nel PGS di Scuol, nel gigante parallelo, confermando la sua competitività nel circuito mondiale. La gara, quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026, si è conclusa con Hofmeister che ha prevalso al rientro dall’infortunio. La competizione ha mostrato l’elevato livello degli atleti, con Caffont che ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della manifestazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Snowboardcross, buona prova degli azzurri a Dongbeyia: Sommariva quarto, Ferrari quinto e Moioli ottava nella tappa di Coppa del Mondo. Leggi le news: https://tinyurl.com/582eddf8 #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook