Giménez | Milan il sogno da bambino Rappresentarne la maglia è un onore per me

Santiago Giménez, giovane attaccante messicano del Milan, ha condiviso il suo entusiasmo nel rappresentare la maglia rossonera, sottolineando quanto sia un vero onore per lui. In un’intervista esclusiva a 'ESPN Mexico', Giménez ha anche rassicurato sulle condizioni della sua caviglia, offrendo uno sguardo sincero sul suo percorso e sui sogni che lo legano al club milanese.

