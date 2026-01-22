Giménez | Milan il sogno da bambino Rappresentarne la maglia è un onore per me
Santiago Giménez, giovane attaccante messicano del Milan, ha condiviso il suo entusiasmo nel rappresentare la maglia rossonera, sottolineando quanto sia un vero onore per lui. In un’intervista esclusiva a 'ESPN Mexico', Giménez ha anche rassicurato sulle condizioni della sua caviglia, offrendo uno sguardo sincero sul suo percorso e sui sogni che lo legano al club milanese.
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'. Tra i tanti temi dibattuti, anche il suo difficile momento in rossonero: da quando è arrivato, infatti, nel febbraio 2025, il centravanti classe 2001 non è mai riuscito a replicare quanto fatto vedere in Olanda con la maglia del Feyenoord. Giménez ha annunciato che la caviglia operata nel dicembre 2025 "è sistemata", quindi in via di guarigione e che il suo rientro in campo è più vicino. D'altronde, non vede l'ora di regalare soddisfazioni alla squadra per cui ha sempre tifato, sin da piccolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
