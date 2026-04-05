Georgia brindisi nella Residenza d’Italia per il primo anno della Camera di Commercio

In occasione del primo anniversario dalla fondazione della Camera di Commercio Italo-Georgiana, si è tenuto un brindisi presso la Residenza d’Italia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle imprese di entrambi i paesi, con lo scopo di celebrare l’inizio delle attività ufficiali dell’organismo. La cerimonia ha segnato il primo anno di operatività della Camera, che si occupa di promuovere scambi commerciali tra Italia e Georgia.

In occasione del primo anno dalla creazione della Camera di Commercio Italo-Georgiana (Itageo), l’ambasciatore d’Italia in Georgia Massimiliano D’Antuono ha ospitato nella Residenza d’Italia Marta Imeneo, segretario generale e i membri dell’Itageo, organizzazione che rappresenta un ulteriore strumento per favorire la collaborazione tra gli imprenditori italiani e georgiani e stimolare lo sviluppo di rapporti di collaborazione, mettendo in contatto aziende e professionisti dei due Paesi. Un momento di convivialità ma anche di networking e di condivisione di idee: l’evento è stato un’occasione perfetta per presentare la visione e le priorità... 🔗 Leggi su Ildenaro.it “Visit Salerno & Cilento”, il progetto della Camera di commercio entra nella fase operativaDopo la presentazione ufficiale del progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno dà il via alla fase... Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto 'Camera del Futuro'. Camera Commercio Brindisi-Taranto ottiene certificazione parità di genereLa Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, entrando tra le sole quattro Camere italiane a fregiarsi del riconoscimento. (ANSA) ... ansa.it Camera Commercio Brindisi-Taranto, estendere società benefitLa Camera di Commercio di Taranto si interessa a questo nuovo modo di fare impresa per creare un modello di sviluppo sostenibile. Così Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di commercio di ... ansa.it