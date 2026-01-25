Genoa-Bologna 3-2 De Rossi rimonta e conquista 3 punti per la salvezza

Il Genoa ha ottenuto una vittoria importante battendo il Bologna 3-2. La partita ha visto i padroni di casa rimontare e conquistare tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Questa vittoria rappresenta un passo significativo per il Genoa nella classifica di Serie A.

(Adnkronos) – Il Genoa rimonta e batte il Bologna per 3-2 conquistando una vittoria d'oro per la salvezza. La formazione allenata da De Rossi, al risultato utile consecutivo, sale a 23 punti agganciando Cremonese, Torino e Parma. Il Bologna, k.o. in 10 uomini per l'espulsione di Skorupski che cambia il match, incappa nella seconda sconfitta di fila e resta fermo a 30 punti. Il Bologna parte bene e arriva all'intervallo meritatamente in vantaggio grazie al gol al 35' di Ferguson con un destro da fuori area che tocca il palo e batte Bijlow. I rossoblu pungono anche con Lykogiannis e Rowe, mentre è poco incisivo il Genoa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

