Frosinone-Padova 2-0 i giallazzurri si regalano tre punti importanti a Pasqua Le pagelle

Durante la partita allo Stirpe, il Frosinone ha battuto il Padova con un punteggio di 2-0, ottenendo tre punti importanti. I gol sono stati segnati da Raimondo e Gelli, contribuendo alla vittoria dei giallazzurri nel match disputato a Pasqua.

In gol Raimondo e Gelli. I ciociari continuano la rincorsa ai primi posti Il Frosinone festeggia una Pasqua dolcissima battendo il Padova per 2-0 allo Stirpe, grazie ai gol di Raimondo e Gelli. Con questo successo, la squadra di Massimiliano Alvini sale momentaneamente in vetta alla classifica a quota 68 punti, in attesa dei risultati delle rivali. I giallazzurri partono forte e, dopo alcune occasioni iniziali, trovano il vantaggio al 25’ con Raimondo, favorito da un rinvio sfortunato di Sorrentino. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Monterisi fa da sponda e Gelli insacca. Il Frosinone domina il primo tempo, sfiorando anche il terzo gol con Kvernadze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Catanzaro-Frosinone 2-2, rimonta di carattere dei giallazzurri. Le pagelleIl Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B. Leggi anche: Frosinone-Sampdoria 3-0, giallazzurri troppo forti per questa Doria. Le pagelle Temi più discussi: SERIE B | Quinta sconfitta consecutiva per il Padova, allo Stirpe vince il Frosinone 2-0; Calcio Serie B: Frosinone-Padova. Segui la diretta testuale; Frosinone-Padova, convocati e probabile formazione: due trequartisti dietro la punta? Chi gioca in porta; Frosinone - Padova in Diretta Streaming | DAZN IT. Serie B, Frosinone-Padova 2-0: i ciociari infilano la terza vittoria consecutivaAllo Stirpe, il Frosinone si impone per 2-0 sul Padova e blinda il secondo posto in classifica nella trentatreesima giornata di Serie B. La squadra di. tuttob.com Frosinone-Padova 2-0: ennesimo capitolo di una crisi sempre più profondaSconfitta pesante e quinta caduta consecutiva che inchioda i biancoscudati in piena zona retrocessione ... corrieredelveneto.corriere.it Frosinone-Padova 2-0: ennesimo capitolo di una crisi sempre più profonda x.com Frosinone - Padova 2-0, raddoppio siglato da Gelli con la difesa Biancoscudata immobile facebook