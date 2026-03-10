Il centrocampista tedesco è ancora nel mirino della Juventus, che considera il suo acquisto una possibile mossa per rinforzare la rosa. La trattativa tra le parti prosegue, con le discussioni che continuano senza annunci ufficiali. La Juventus valuta le opzioni disponibili e monitora da vicino l’andamento delle negoziazioni. Al momento, non ci sono conferme definitive su un accordo già raggiunto.

Goretzka alla Juve, il tedesco rappresenta una soluzione per il centrocampo bianconero. Ma c’è da battere la folta concorrenza italiana e inglese. Il calciomercato internazionale si prepara a vivere un’estate rovente, con i riflettori puntati su uno dei pezzi pregiati della Bundesliga. L’ipotesi di vedere Goretzka alla Juve sta guadagnando terreno nelle ultime ore, trasformandosi da semplice suggestione a un obiettivo concreto per rinforzare la mediana bianconera. Il centrocampista tedesco, pilastro del Bayern Monaco, sembra ormai giunto al capolinea della sua avventura in Baviera, aprendo scenari di mercato estremamente interessanti. La competizione per assicurarsi le prestazioni del classe 1995 è agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka alla Juve, il tedesco resta un obiettivo di calciomercato dei bianconeri: le ultimissime sulla trattativa

Articoli correlati

Zirkzee alla Juve, l’olandese resta un obiettivo per l’attacco. Le ultimissime sull’olandese e sulle possibili mosse dei bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Icardi Juve, sondaggio dei bianconeri per l’argentino del Galatasaray: le ultimissime sulla trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Contenuti e approfondimenti su Goretzka alla Juve il tedesco resta un...

Temi più discussi: Pronto per esperienza all'estero: Goretzka 'chiama' Inter e Milan, Juve e Napoli alla finestra; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Futuro in Serie A per Leon Goretzka? Non mi farò condizionare da un fattore; Goretzka, che mischia: chiamate con l'Inter, contatti con Juventus e Napoli, concorrenza feroce.

Goretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio dei due centrocampistiGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio dei due centrocampisti Oltre al sogno Sandro Tonali, la Juventus sta perlustrando con estrema ... juventusnews24.com

juve, bernardo silva nel mirinoÈ quasi lapalissiano sottolineare che la concorrenza, italiana e internazionale, è fortissima su entrambi i giocatori e che a fare la differenza potrebbe essere una Juve qualificata o meno alla ... gazzetta.it

Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka x.com

Romano: "Inter su Goretzka ma non è ancora tempo di scelta. E sarà addio con Calhanoglu se..." - facebook.com facebook