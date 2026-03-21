Carlo Chiodini muore sul Monte Bianco inseguendo il sogno di diventare guida alpina | Ha vissuto con coraggio e dedizione Chi era

Da ilgazzettino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Chiodini, residente a Maniago, è morto sul Monte Bianco mentre cercava di diventare guida alpina. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari, che ricordano il suo impegno e la determinazione. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale, che ora si confronta con il dolore per la perdita di una persona nota per il suo spirito avventuroso.

MANIAGO (PORDENONE) - C’è un silenzio particolare che avvolge Maniago in queste ore, un silenzio fatto di incredulità e dolore, ma anche di ricordi che affiorano con forza. È il silenzio lasciato da Carlo Chiodini (43 nni), aspirante guida alpina, rimasto ucciso in un tragico incidente avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. La tragedia La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì, durante un corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Fvg. La vittima stava partecipando a un’uscita formativa insieme ad altri allievi e a un istruttore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, alle pendici del Grand Flambeau, a circa 3. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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