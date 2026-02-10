Pierre Wolnik muore lanciandosi sul Monte Bianco | il paracadute del campione del mondo non si è aperto

Pierre Wolnik, due volte campione del mondo di caduta libera, è morto a 37 anni in Alta Savoia. Il francese si è lanciato con il wingsuit sul Monte Bianco, ma il paracadute non si è aperto. Wolnik è precipitato e l’incidente non gli ha lasciato scampo.

