Pierre Wolnik muore lanciandosi sul Monte Bianco | il paracadute del campione del mondo non si è aperto
Pierre Wolnik, due volte campione del mondo di caduta libera, è morto a 37 anni in Alta Savoia. Il francese si è lanciato con il wingsuit sul Monte Bianco, ma il paracadute non si è aperto. Wolnik è precipitato e l’incidente non gli ha lasciato scampo.
Il due volte campione del mondo di caduta libera Pierre Wolnik è morto a 37 anni, schiantandosi in Alta Savoia: il paracadute del francese, lanciatosi in 'wingsuit' sul Monte Bianco, non si è aperto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Pierre Wolnik
Il ghiaccio si scioglie e la vetta si abbassa, l’allarme sul Monte Bianco: “Impatto inaspettato”
Muore a 30 anni Wang Kun, il campione che ‘viveva come un monaco’: lutto nel mondo del bodybuilding
Il mondo del bodybuilding piange la scomparsa di Wang Kun, il giovane campione che a soli 30 anni lascia un vuoto profondo.
Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.
Double champion du monde de freefly, Pierre Wolnik nous a quittés à l'âge de 37 ans Figure mondiale du wingsuit, notre tricolore est décédé dans le Mont-Blanc suite à un problème de parachute. Pensées pour la famille et les proches. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.