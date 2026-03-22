di Bruno De Santis Novità inattese per Carnesecchi, portiere da tempo nel mirino della Juventus: c’è l’accordo per il contratto fino al 2030 La chiamata in Nazionale a confermare l’ottimo momento vissuto. Marco Carnesecchi ha confermato quanto di buono si diceva di lui negli anni scorsi ed è stato protagonista fin qui di una buona stagione con la maglia dell’Atalanta. A 25 anni il portiere bergamasco ha raggiunto ormai la piena maturità ed è pronto per il salto di qualità. Logico quindi che il suo nome compaia nella lista degli acquisti delle big che hanno bisogno di un nuovo portiere. L’Inter ci ha fatto un pensierino, ma è la Juventus che più di tutte ha messo Carnesecchi in cima alla lista delle preferenze per la propria porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnesecchi ci mette la firma: contratto fino al 2030

Articoli correlati

Leggi anche: Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030

Leggi anche: Il centrocampista dell’Everton Garner firma un nuovo contratto fino al 2030

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carnesecchi ci mette la firma contratto...

Temi più discussi: Inter-Atalanta, le pagelle di Serina. Krstovic trascina, cambi decisivi. Carnesecchi (per una volta) insufficiente; Carnesecchi sotto esame? Riflessioni in corso dopo gli ultimi errori con Bayern e Inter; L'Inter bloccato in casa dall'Atalanta: al Meazza finisce 1-1; Carnesecchi mette le mani sul rinnovo, per Ts l’accordo è pronto.

Carnesecchi mette le mani sul rinnovo, per Ts l’accordo è prontoIl portiere resterà ancora all'Atalanta, la società nerazzurra vuole blindare il suo estremo difensore con un premio per le ... calcioatalanta.it

Carnesecchi: Siamo preparati, contro il Bayern sarebbe cambiato poco anche se…L'estremo difensore della Dea Marco Carnesecchi presenta il match contro l'Inter capolista che inizierà fra pochi minuti ... calcioatalanta.it

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus facebook

#Juve, sfumano #Carnesecchi ed #Ederson I motivi del possibile no x.com