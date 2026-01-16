Ferrari | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2

Scopri tutto sul film Ferrari in onda questa sera su Rai 2. Diretto da Michael Mann nel 2023, il film racconta la vita e la carriera del fondatore della casa automobilistica Ferrari, ispirandosi alla biografia di Brock Yates. Trasmetto venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:30, l’opera offre un’analisi approfondita della figura di Enzo Ferrari. Ecco le informazioni principali su trama, cast e modalità di visione.

Ferrari: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ferrari, film del 2023 diretto da Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nell’estate del 1957, l’imprenditore ed ex pilota automobilistico italiano Enzo Ferrari è in crisi: l’attività che ha costruito in dieci anni, partendo da zero, corre il rischio della bancarotta, ed il matrimonio con la moglie Laura Garello è in rotta a seguito della perdita prematura del figlio ventiquattrenne Dino (morto l’anno precedente) e della scoperta che Enzo ha avuto un secondo figlio, Piero, nato nel 1945 da una relazione extraconiugale con Lina Lardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

