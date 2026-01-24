L’effetto farfalla stasera in TV su Rai 4 | trama cast e curiosità del film

Torna la Sezione Q di Jussi Adler-Olsen, ma con un cast tutto nuovo: trama, curiosità del quinto capitolo della saga poliziesca scandinava in onda sabato 24 gennaio. Stasera Rai 4 continua a esplorare il cinema di genere internazionale e, per la prima serata di sabato 24 gennaio, punta sul freddo e avvincente thriller danese. Alle 21:20 va in onda L'effetto farfalla (Marco effekten), pellicola del 2021 diretta da Martin Zandvliet. Non fatevi ingannare dal titolo: non è un sequel del celebre film con Ashton Kutcher del 2004, ma un tassello fondamentale della saga letteraria di successo nata dalla penna di Jussi Adler-Olsen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

IL THRILLER DANESE CON ULRICH THOMSEN, INDAGINE SU PEDOFILIA E DOCUMENTI RUBATI DA RAGAZZO SENZATETTO

