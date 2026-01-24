Torna la Sezione Q di Jussi Adler-Olsen, ma con un cast tutto nuovo: trama, curiosità del quinto capitolo della saga poliziesca scandinava in onda sabato 24 gennaio. Stasera Rai 4 continua a esplorare il cinema di genere internazionale e, per la prima serata di sabato 24 gennaio, punta sul freddo e avvincente thriller danese. Alle 21:20 va in onda L'effetto farfalla (Marco effekten), pellicola del 2021 diretta da Martin Zandvliet. Non fatevi ingannare dal titolo: non è un sequel del celebre film con Ashton Kutcher del 2004, ma un tassello fondamentale della saga letteraria di successo nata dalla penna di Jussi Adler-Olsen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’effetto farfalla stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del film

Leggi anche: Last Man Down stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film d'azione in onda il 6 dicembre

Leggi anche: Love Again con Céline Dion su Rai 1: trama, cast e curiosità del film di stasera 22 dicembre

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Guida tv sabato 24 gennaio 2026: cosa vedere stasera in tv?; Stasera in TV sabato 24 gennaio 2026: tutti i programmi, film e show della prima serata; Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.

L’effetto farfalla stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del filmTorna la Sezione Q di Jussi Adler-Olsen, ma con un cast tutto nuovo: trama, curiosità del quinto capitolo della saga poliziesca scandinava in onda sabato 24 gennaio. movieplayer.it

RAI 4 * L’EFFETTO FARFALLA – 24/01 (21.20) : «IL THRILLER DANESE CON ULRICH THOMSEN, INDAGINE SU PEDOFILIA E DOCUMENTI RUBATI DA RAGAZZO SENZATETTO» (VEDI-SEGUI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Rai 4 si addentra nei temi e nelle atmosfere da thriller con il film L’effetto farfalla (2021), in ond ... agenziagiornalisticaopinione.it

La teoria dell'effetto farfalla di Edward Norton Lorenz afferma che un battito di ali di una farfalla in Brasile sarebbe in grado di provocare un tornado in Texas. Il motivo Tutta la natura è interconnessa. Anche per Spinoza, tutto ciò che esiste è parte di un'unic - facebook.com facebook