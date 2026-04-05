Eurolega su Sky e NOW | settimana decisiva per i playoff Milano e Bologna in campo martedì giovedì e venerdì

Quattro giorni intensi di basket europeo in Eurolega, con otto partite in programma tra martedì e venerdì. Le squadre italiane, Milano e Bologna, scenderanno in campo tre volte ciascuna, affrontando rispettivamente Valencia, Bayern e altre formazioni. Le gare rappresentano le ultime fasi della regular season e potrebbero determinare le squadre qualificate ai playoff. Le partite saranno trasmesse su Sky e NOW.

Otto partite in quattro giorni per le ultime giornate di regular season. Valencia-Milano e Bologna-Bayern martedì, poi il doppio turno di giovedì e venerdì con i match che possono decidere la corsa ai playoff Otto partite in quattro giorni, con le italiane sempre in prima linea. La settimana di Eurolega su Sky e NOW si preannuncia come una delle più intense e decisive della stagione, con le ultime giornate di regular season che potrebbero ridisegnare definitivamente la corsa ai playoff. Tutto in esclusiva nella Casa dello Sport. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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