Due giovani escursionisti sono stati tratti in salvo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dopo aver passato ore senza possibilità di muoversi nella neve a circa 1300 metri di quota, nella zona di Gialinut vicino a Claut. La causa del loro isolamento è stata una improvvisa nevicata che ha coperto il sentiero, rendendo difficile il ritorno e lasciandoli senza luce. La notte fredda e il buio hanno reso il salvataggio ancora più urgente.

Notte di Tensione sulle Prealpi: Soccorso Alpino per Due Escursionisti a Claut. Due giovani escursionisti sono stati tratti in salvo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dopo essere rimasti bloccati dalla neve e dall’oscurità a circa 1300 metri di quota, nella zona di Gialinut, vicino a Claut, in provincia di Pordenone. L’intervento del soccorso alpino, reso particolarmente complesso dalle condizioni meteorologiche e dalla mancanza di luce, ha richiesto l’attivazione dell’elisoccorso per localizzare e assistere i due ragazzi. L’Allarme e la Rapidità del Soccorso. La richiesta di soccorso è giunta intorno alle 19:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

Escursionisti restano bloccati (al buio) nella neve a quota 1300 metri: attivato l'elisoccorso in fase notturnaUn gruppo di escursionisti si trova bloccato nella neve a quota 1300 metri a Claut, in provincia di Pordenone, perché si sono persi e il buio ha reso difficile il loro salvataggio.

Bloccati nella neve a 1300 metri di quota: attivati i soccorsiDue giovani sono rimasti bloccati nella neve a circa 1300 metri di altezza nella zona di Gialinut, a Claut, a causa di una tempesta improvvisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.