La verità di Anastasia l’amica di Manuela | Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo
Il processo contro Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, riprende oggi nella Corte d’Assise di Rimini. L’udienza si concentra sulle analisi forensi eseguite sulla telecamera della farmacia San Martino, ripercorrendo gli ultimi sviluppi investigativi. In questo contesto, emergono anche testimonianze come quella di Anastasia, amica di Manuela, che ha descritto il rapporto con Dassilva come molto protettivo e fondamentale per lei.
Rimini, 26 gennaio 2026 - Il processo Dassilva riparte dalla cam3. Questa mattina nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Rimini, il procedimento per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede come unico imputato il vicino di casa Louis Dassilva, è ripartito dall’ultimo consulente dell’accusa che compì analisi forensi sulla telecamera della farmacia San Martino, nei cui filmati del 3 ottobre 2023 venne immortalata alle 22.17 una persona attraversare via del Ciclamino. Samira Lui a Sanremo 2026? L’annuncio al Carnevale di Santarcangelo (dove è arrivata con il fidanzato) Cam 3, risentito l’ultimo consulente dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pier Silvio Berlusconi: “Mio padre mi disse che era troppo, ma lo facciamo”. L’annuncio che cambia tuttoPier Silvio Berlusconi ha condiviso un momento importante durante un incontro a Cologno Monzese, con collegamenti anche con le sedi romane.
Leggi anche: Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia: «Ho capito subito che non era l’avventura di un giorno, che era qualcosa di grande. Mi spaventava e mi attirava»
Argomenti discussi: Roma, Teatro Brancaccio: Anastasia: Il Musical; Sofia Caselli è Anya in Anastasia Il Musical: Sogno un contratto con l'Estero; Bologna | Anastasia Il Musical; Torna al Teatro Brancaccio Anastasia il musical dal 22 gennaio al 1° febbraio.
Alla ChorusLife Arena la magia di Anastasia – Il MusicalBergamo. Dal 4 al 7 dicembre alla ChorusLife Arena, Bergamo, andrà in scena Anastasia, il Musical, che si è affermato come il musical italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati nei ... bergamonews.it
Sofia Caselli è Anya in Anastasia il musical: «Sogno un contratto con l'estero»Torna in scena al Teatro Brancaccio di Roma Anastasia Il Musical, lo spettacolo che già lo scorso anno aveva riempito i ... msn.com
San Zenone degli Ezzelini | Un secolo di vita: i cent’anni di Anastasia Paolina Andreatta - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.