Rimini, 26 gennaio 2026 - Il processo Dassilva riparte dalla cam3. Questa mattina nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Rimini, il procedimento per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede come unico imputato il vicino di casa Louis Dassilva, è ripartito dall’ultimo consulente dell’accusa che compì analisi forensi sulla telecamera della farmacia San Martino, nei cui filmati del 3 ottobre 2023 venne immortalata alle 22.17 una persona attraversare via del Ciclamino. Samira Lui a Sanremo 2026? L’annuncio al Carnevale di Santarcangelo (dove è arrivata con il fidanzato) Cam 3, risentito l’ultimo consulente dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La verità di Anastasia, l’amica di Manuela: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo”