Uomini e Donne è nuovamente al centro delle polemiche dopo il gesto social di Cinzia Paolini, che ha coinvolto Tina Cipollari e Sabrina. La discussione è diventata virale sui social, attirando l’attenzione dei fan del programma. La vicenda riguarda un episodio pubblicato online che ha suscitato reazioni tra gli utenti. La puntata ha generato nuove tensioni tra i protagonisti del talk show.

Uomini e Donne torna al centro delle polemiche per il nuovo scontro tra Cinzia Paolini e Tina Cipollari. Dopo quanto accaduto nella puntata del 20 marzo 2026, la dama del trono over ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse ricevute. Lo ha fatto senza fare nomi ma tirnado in ballo un’altra discussa protagonista del parterre, Sabrina Zago. Il vero lavoro di Cinzia Paolini Le accuse di Tina Cipollari a Cinzia Paolini. Durante la puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha accusato Cinzia Paolini di sfruttare la visibilità del programma per partecipare a eventi nei locali. In studio è stato mostrato un video con una locandina che annunciava la presenza della dama come ospite. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cinzia Paolini “incastra” Tina e Sabrina: gesto social che fa discutere

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