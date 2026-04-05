Domenica alle 15:30 si terrà la partita tra l’Eintracht Frankfurt e il 1. FC Köln, trasmessa su DAZN. La sfida si giocherà allo stadio di Francoforte, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in una fase di crisi per la squadra ospite. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla formazione o sugli eventuali infortuni.

La sfida tra Eintracht Frankfurt e 1. FC Köln si disputerà domenica alle 15:30, trasmissioni su DAZN. Questo incontro segna il 98° scontro ufficiale tra le due società fondatrici della Bundesliga. Mentre la bilancia storica favorisce leggermente i padroni di casa con un vantaggio netto, la realtà attuale suggerisce dinamiche opposte basate sui dati recenti. L’analisi dei numeri rivela che l’Eintracht non ha subito una sconfitta in casa da diciassette partite contro le squadre promosse. Al contrario, gli ospiti arrivano a Colonia con dieci sconfitte consecutive fuori sede. La storia recente mostra che negli ultimi tre incontri disputati a Francoforte, nessuno è riuscito a tenere pulita la propria porta, con risultati che hanno portato al pareggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eintracht-Köln: record difensivo a Francoforte contro la crisi ospite

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