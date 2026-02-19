Bayern Monaco-Eintracht Francoforte sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi in scioltezza anche contro i nuovi Adler di Riera?

Il Bayern Monaco, guidato da Kompany, si trova in testa alla classifica grazie a numerose vittorie consecutive. Sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 affronta l’Eintracht Francoforte di Riera, che cerca di risollevarsi dopo alcune partite difficili. La sfida si preannuncia aperta, con i bavaresi pronti a dominare anche contro i nuovi Adler. I tifosi attendono con entusiasmo questa partita, che promette emozioni sul campo.

Vola indisturbato in vetta alla classifica il Bayern Monaco di Kompany che è impegnato quest’oggi contro l’Eintracht Francoforte di Riera. Per i bavaresi terza vittoria consecutiva, con un 3 a 0 senza troppi problemi sul campo del Werder Brema. Vittoria numero 18 in stagione in 22 gare, equamente distribuite e se non fosse per il KO di Augusta si parlerebbe di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Bayern Monaco, guidato da Kompany, guida la classifica e affronta l’Eintracht Francoforte di Riera sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30.

Eintracht Francoforte-Leverkusen (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli Adler annunciano Riera come nuovo tecnicoSabato 31 gennaio alle 15:30, si gioca la partita tra Eintracht Francoforte e Leverkusen.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.