Pronostico Werder Brema-Eintracht Francoforte | abbiamo pure la certezza

La partita tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte, valida per la diciottesima giornata di Bundesliga, si disputerà giovedì alle 20:30. In questa occasione, analizzeremo le probabili formazioni, fornendo un pronostico basato sulle ultime prestazioni delle squadre. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l'incontro in diretta televisiva e comprendere le possibili evoluzioni della sfida.

Werder Brema-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In questo momento non c’è un’altra squadra in Bundesliga contro la quale il Werder Brema ha vinto più partite nel corso della sua stori: 44 i sorrisi totali dei padroni di casa anche se, c’è da dire, l’affermazione dello scorso anno è stata l’unica negli ultimi sette scontri diretti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non se la passano benissimo al momento queste due squadre: il Werder non vince dallo scorso 7 novembre; il Francoforte dal 13 dicembre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

