Chivu a Dazn | Dimarco giocatore straordinario su Bastoni un capitolo chiuso Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu

Chivu ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sottolineando il talento di Dimarco e annunciando che Bastoni non tornerà più in campo. La sua attenzione si è concentrata anche sui ritorni di Dumfries e Calhanoglu, che potrebbero riprendere gli allenamenti tra pochi giorni. La discussione si è concentrata sulle scelte di formazione e sulle strategie future della squadra. Chivu ha spiegato le motivazioni dietro le decisioni tecniche adottate dal club.

Inter News 24 Chivu nel post partita di Lecce Inter, gara valida per la 26esima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Al termine di Lecce-Inter, match andato in scena alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare, ai microfoni di DAZN è intervenuto Cristian Chivu. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: L'ESULTANZA DELLA PANCHINA AL GOL DI MKHITARYAN – «Quello che succede dietro di me in panchina non lo so, quello che hanno previsto loro. Ci speravamo, dovevamo sfruttare le palle inattive. Oggi ne abbiamo battute molte. Purtroppo non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo. "Tutti straniti sulla panchina dell'Inter per i fischi a Bastoni dei tifosi del Lecce, Kolarov in particolare che si è chiesto: "Ma perché". Sorriso amaro di Chivu che ha rinfrancato il calciatore" - DAZN