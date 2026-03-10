L'Inter sta affrontando un periodo cruciale con alcuni giocatori in fase di recupero. Thuram e Dumfries sono in attesa di rientrare, mentre ci sono aggiornamenti anche su Calhanoglu, Lautaro e Bastoni. La situazione dell’infermeria nerazzurra resta sotto osservazione, con i giocatori che si avvicinano al ritorno in campo. La squadra di Cristian Chivu si prepara a un momento importante della stagione.

Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato Mani Ricci, tutta l’Inter convinta dell’errore arbitrale sul rigore non concesso: ma c’è un motivo se si è deciso di non creare polemiche Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni

Articoli correlati

Infortunati Inter, il punto sulle condizioni di Thuram, Bastoni e Lautaro Martinez: ecco quando li rivedremo in campodi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma per il rientro dei top nerazzurri: da Thuram fino a Lautaro Martinez.

Leggi anche: Inter Atalanta, Calhanoglu verso il forfait e altri esami: Thuram e Bastoni…

Tutto quello che riguarda Infortunati Inter

Temi più discussi: Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Chivu perde Lautaro, Bonny in dubbio; Nè Lautaro nè Thuram, Inter senza la ThuLa: non succedeva da tantissimo tempo, come sono andati i nerazzurri; Inter, ad Appiano si è rivisto Thuram: cosa filtra sulle sue condizioni e per Bastoni…; Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu.

Chivu psicologo, l’Inter rischia. E l’emergenza infortuni non aiutaMatch fondamentale con l’Atalanta per vedere se la squadra nerazzurra ha assorbito il colpo. Ma Calhanoglu non ce la fa ... tuttosport.com

Inter, le novità dall’infermeria. Da Bastoni a Calhanoglu, Lautaro e Thuram: le date dei rientriDopo il derby perso col Milan, l'Inter è ripartita subito ad Appiano mettendo nel mirino la gara di sabato contro l'Atalanta. Chivu spera di recuperare il prima possibile i giocatori infortunati. fcinter1908.it

L'Inter recupera i pezzi Da Thuram a Lautaro Martinez, passando per Bastoni e Dumfries: le ultime! https://www.internews24.com/infortunati-inter-lautaro-thuram-bastoni-rientro/ #Inter #Chivu #SerieA #Thuram #Lautaro #InterAtalanta - facebook.com facebook

Como- #Inter, torna titolare #Calhanoglu con Sucic e Mkhitaryan al suo fianco. A sinistra pronto Carlos Augusto, sulla destra invece Darmian. In attacco, senza Lautaro e Bonny infortunati, giocano Pio Esposito e Thuram. @SkySport x.com