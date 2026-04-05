Un uomo di 51 anni ha perso la vita nella serata di Pasqua a Matino, nel Salento, mentre si trovava alla guida della sua automobile. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Dramma a Matino, dove un uomo di 51 anni è morto nella serata di Pasqua mentre era alla guida della sua auto. Il dramma si è consumato nei pressi della zona del campo sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, al volante di una Audi A4, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il veicolo, ormai privo di controllo, ha impattato e divelto un palo della segnaletica stradale, terminando la sua corsa in un'aiuola al margine della carreggiata. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito che hanno notato la vettura fuori strada. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i soccorritori del 118, con un’ambulanza proveniente da Gallipoli e l’automedica da Casarano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dramma nel Salento: malore alla guida, muore nel giorno di Pasqua

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