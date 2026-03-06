malore alla guida camionista di 42 anni accosta e muore

Un camionista di 42 anni di Catania è deceduto lungo l’autostrada A29 Palermo–Trapani dopo aver subito un malore improvviso mentre si trovava al volante. L’incidente si è verificato durante un viaggio sulla strada e, nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo non è riuscito a salvarsi. La Polizia stradale ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica.

Un camionista di 42 anni di Catania, è morto lungo l’autostrada A29 Palermo–Trapani, dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo mezzo. L’uomo stava percorrendo la bretella in direzione Birgi quando ha iniziato a sentirsi male. Con un ultimo gesto di lucidità è riuscito a accostare il camion sulla corsia di emergenza, evitando incidenti con gli altri veicoli, prima di perdere i sensi. A notare la scena è stato un volontario di “Paceco Soccorso”, in transito con un’auto medica diretta a Palermo. Capito il pericolo, si è fermato e, insieme ad alcuni automobilisti, ha estratto il camionista dalla cabina avviando immediatamente le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

