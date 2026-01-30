Scomparsa di due uomini | ricerche dei vigili del fuoco a Empoli e a Calenzano

I vigili del fuoco di Firenze sono impegnati in due ricerche separate. A Empoli e a Calenzano stanno cercando due uomini scomparsi, senza ancora riuscire a trovarli. Le operazioni sono in corso da diverse ore, con squadre sul campo che lavorano senza sosta. La paura cresce tra i familiari delle persone disperse, mentre le forze dell’ordine cercano di raccogliere ogni possibile dettaglio utile.

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze sono impegnati per due distinte ricerche di persone disperse. Al momento entrambe le ricerche hanno dato esito negativo. La prima iniziata nel pomeriggio del 28 gennaio 2026, nel comune di Calenzano riguarda Narciso Pietro Caldelli, 90 anni. Nella zona del torrente Marina sono state inviate le squadre di terra, il nucleo sommozzatori, il sorvolo di Drago del reparto volo di Arezzo per procedere successivamente con il sorvolo effettuato dal nucleo Sapr Toscana con termocamere e camere ottiche e l'intervento delle unità cinofili dei vigili del fuoco.

