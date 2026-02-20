Crolla un altro muro in città | vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile strada chiusa

Un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti è crollato venerdì 20 febbraio alle 17.15 a Genova, causando la chiusura temporanea della strada. La causa del cedimento sembra essere il deterioramento delle strutture dovuto alle piogge delle ultime settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per verificare eventuali persone coinvolte. La zona è stata transennata mentre si aspetta l’intervento di tecnici specializzati.

Un'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto. Lo smottamento ha interessato un'area privata, tra due palazzi, bloccando l'ingresso di un garage e provocando una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco: al fine di scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte, sia i cinofili che il team Usar specializzato in ricerca sotto maceria. Presenti anche la polizia di Stato, la Croce Bianca Carbonara e la polizia locale che ha chiuso al transito via Caffaro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

