Crolla un altro muro in città | vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile strada chiusa
Un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti è crollato venerdì 20 febbraio alle 17.15 a Genova, causando la chiusura temporanea della strada. La causa del cedimento sembra essere il deterioramento delle strutture dovuto alle piogge delle ultime settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per verificare eventuali persone coinvolte. La zona è stata transennata mentre si aspetta l’intervento di tecnici specializzati.
Un'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto. Lo smottamento ha interessato un'area privata, tra due palazzi, bloccando l'ingresso di un garage e provocando una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco: al fine di scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte, sia i cinofili che il team Usar specializzato in ricerca sotto maceria. Presenti anche la polizia di Stato, la Croce Bianca Carbonara e la polizia locale che ha chiuso al transito via Caffaro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Crolla un muro sulla provinciale: vigili del fuoco sul posto
Leggi anche: Incendio vicino alle case, vigili del fuoco sul posto e strada chiusaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Formello, muro crollato su una palazzina: muore il 58enne Umberto D'Errico. Due feriti; Maltempo a Roma, crolla un muro in un dehors: l'intervento dei vigili del fuoco; Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale; Maltempo in Salento, a Presicce crolla un muro dopo la tromba d'aria: nessun ferito VIDEO.
Formello, muro crollato su una palazzina: muore il 58enne Umberto D'Errico. Due feritiL'area è stata messa in sicurezza e sono stati evacuati i dieci abitanti dello stabile. Sono in corso le indagini per capire le cause del crollo che non si esclude siano legate alle abbondanti piogge ... roma.corriere.it
Maltempo, a Montesacro crolla un muro. Allagamenti a Ostia e FiumicinoUna giornata di paura e disagi per Roma, travolta da un’ondata di maltempo che ha colpito senza tregua la città e il litorale. Raffiche ... iltempo.it
Un altro muro crollato, stavolta in passo Barsanti (corso Paganini). Soccorsi sul posto [ ] - facebook.com facebook
Crolla un altro pezzo della passerella ciclabile sul fiume Adda. Nuovo cedimento all'alba. Il sindaco, 'rivalutare l'intero progetto' #ANSA x.com