L’Arcivescovo della diocesi ambrosiana ha condiviso un messaggio pasquale incentrato sulla Resurrezione, sottolineando che si tratta di un incontro reale e vivo, non di un dogma astratto. La sua riflessione si è concentrata sul significato dell’evento come un momento di incontro diretto e concreto, andando oltre la semplice commemorazione liturgica. La comunicazione si inserisce nel contesto delle celebrazioni pasquali della Chiesa locale.

Nel cuore della Chiesa ambrosiana, l’Arcivescovo Mario Delpini ha lanciato un messaggio pasquale che trascende la semplice celebrazione liturgica. La data è il 5 aprile 2026, una domenica di primavera in cui il prelato invita i fedeli a vedere la resurrezione non come un dogma astratto, ma come un incontro personale e vivo con il Signore. L’augurio si concentra su tre doni fondamentali: la pace, lo Spirito Santo e un terzo dono che rimane implicito nel testo originale, suggerendo una pienezza spirituale ancora da scoprire. Il messaggio arriva attraverso un video diffuso dalla curia milanese, dove Delpini affronta temi scottanti come la guerra nel Medio Oriente e la violenza giovanile, proponendo una risposta basata sul perdono e sull’amore attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delpini: la Resurrezione è incontro vivo, non dogma astratto

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