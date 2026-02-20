Attività produttive spettacoli dal vivo e strutture ricettive | incontro al San Paolo Palace

Il San Paolo Palace ospiterà il 27 febbraio una riunione dedicata alle attività produttive, con particolare attenzione a spettacoli dal vivo e strutture ricettive. La causa dell’incontro è il bisogno di trovare soluzioni condivise per affrontare le difficoltà del settore, colpito dalla crisi economica e dalle restrizioni. Partecipano rappresentanti di imprese, sindacati e amministratori locali. Durante l’appuntamento si discuterà di incentivi, normative e strategie di rilancio. L’obiettivo è individuare interventi concreti per sostenere le attività coinvolte.

“Attività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive”, se ne parlerà il 27 febbraio (a partire dalle 9.30) al San Paolo Palace di Palermo. L’incontro, organizzato dall’Associazione dei comuni siciliani in collaborazione con l’Anvu Sicilia (Associazione professionale polizie locali) è rivolto al personale dei comuni, con particolare riferimento alla polizia locale e agli uffici Suap, e intende fornire un aggiornamento normativo e operativo sulle competenze comunali in materia di attività produttive, spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive. Saranno approfonditi i principali strumenti di semplificazione amministrativa, il funzionamento dei procedimenti Suap, il regime della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per gli spettacoli dal vivo, nonché le attività di vigilanza amministrativa e i controlli sulle attività economiche e sulle strutture ricettive, anche alla luce della recente disciplina regionale e delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Spettacoli in programma al TEA: da commedie a performance danzate e concerti dal vivo

Leggi anche: Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.