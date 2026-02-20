Attività produttive spettacoli dal vivo e strutture ricettive | incontro al San Paolo Palace
Il San Paolo Palace ospiterà il 27 febbraio una riunione dedicata alle attività produttive, con particolare attenzione a spettacoli dal vivo e strutture ricettive. La causa dell’incontro è il bisogno di trovare soluzioni condivise per affrontare le difficoltà del settore, colpito dalla crisi economica e dalle restrizioni. Partecipano rappresentanti di imprese, sindacati e amministratori locali. Durante l’appuntamento si discuterà di incentivi, normative e strategie di rilancio. L’obiettivo è individuare interventi concreti per sostenere le attività coinvolte.
“Attività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive”, se ne parlerà il 27 febbraio (a partire dalle 9.30) al San Paolo Palace di Palermo. L’incontro, organizzato dall’Associazione dei comuni siciliani in collaborazione con l’Anvu Sicilia (Associazione professionale polizie locali) è rivolto al personale dei comuni, con particolare riferimento alla polizia locale e agli uffici Suap, e intende fornire un aggiornamento normativo e operativo sulle competenze comunali in materia di attività produttive, spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive. Saranno approfonditi i principali strumenti di semplificazione amministrativa, il funzionamento dei procedimenti Suap, il regime della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per gli spettacoli dal vivo, nonché le attività di vigilanza amministrativa e i controlli sulle attività economiche e sulle strutture ricettive, anche alla luce della recente disciplina regionale e delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Spettacoli in programma al TEA: da commedie a performance danzate e concerti dal vivo
Leggi anche: Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Attività produttive, tre avvisi da 4 milioni per imprese, associazioni ed enti locali; Comunicato stampa: approvati indirizzi attuativi e prime misure di sostegno per cittadini e attività produttive colpite dal ciclone Harry; Pratiche SUAP più semplici per imprese e professionisti: le Marche tra le prime regioni accreditate al MIMIT; Internazionalizzazione 2026, assessorato dell’Industria presente a 9 eventi. L’assessore Cani: Sosteniamo le imprese sarde che vogliono crescere nei mercati esteri.
Attività produttive, spettacoli dal vivo e strutture ricettive: incontro al San Paolo PalaceNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Attività produttive: spettacoli ... palermotoday.it
Attività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistiche. Un incontro il 27 febbraioAttività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive, se ne parlerà il 27 febbraio (a partire dalle 9.30) al San Paolo Palace di Palermo L’incontro, organizzato dall’Associazione ... ansa.it
Il Monaldi. Quella strada. Il country club, il mio San Paolo da bambino, poi il Kennedy, il pallone, la gioia, gli amici, l’infanzia, la felicità. Ma prima di arrivarci. Prima di arrivarci, il Monaldi. Il cuore di mio Nonno Antonio che si ferma il 6 luglio, giusto in tempo per - facebook.com facebook
Vigna (Intesa Sanpaolo): "Da anni monitoriamo i trend dell'idrogeno; non dobbiamo abbandonare queste tecnologie, serve un boost" x.com