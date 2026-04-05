Il film Crime 101 – La strada del crimine, uscito nelle sale italiane il 28 febbraio, è stato reso disponibile su Prime Video dopo circa 45 giorni. La scelta di passare rapidamente allo streaming è stata comunicata dai canali ufficiali della piattaforma, che ha reso il film accessibile agli abbonati in modo immediato. La distribuzione digitale è avvenuta con tempi molto più rapidi rispetto alle consuete finestre di uscita.

Il film Crime 101 – La strada del crimine, uscito nelle sale italiane il 28 febbraio, è già disponibile su Prime Video dopo soli un mese e mezzo di distribuzione cinematografica. Questa rapida migrazione verso lo streaming si inserisce in una dinamica di mercato dove i titoli con minori incassi tendono ad abbandonare le sale prima del previsto. La presenza di Chris Hemsworth al centro della trama non ha impedito questa scelta strategica da parte di Amazon MGM Studios. L’opera, basata sul romanzo breve di Don Winslow, vede protagonista un ladro di gioielli che opera lungo l’autostrada 101 a Los Angeles. La narrazione intreccia la sua storia con quella di un’agente assicurativa interpretata da Halle Berry e di un detective interpretato da Mark Ruffalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crime 101: da sala a streaming in 45 giorni, la strategia di Amazon

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Sarebbe bello vedere a #LaVitaInDiretta lo stesso spazio dedicato al #crime anche per temi come l' #AI e la #privacy. Sentir ne parlare in modo approssimativo fa un po' venire i brividi... Forse è arrivato il momento di portare in studio dei veri esperti del settore x.com