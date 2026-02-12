Crime 101 | dal libro di Don Winslow al cinema

Il film tratto dal romanzo di Don Winslow arriva oggi nelle sale italiane. La trasposizione cinematografica di Crime 101 cerca di catturare l’essenza del libro, ma non è facile adattare la scrittura intensa e complessa dell’autore. Gli appassionati del genere si preparano a vedere sul grande schermo una storia che, come il libro, si muove tra criminalità e personaggi sfumati. La regia promette un’interpretazione fedele, anche se alcuni fan si chiedono se il film riuscirà a trasmettere tutta la tensione del romanzo.

Adattare Don Winslow non è un’operazione semplice, e il suo romanzo Crime 101, da oggi adattato nell’omonimo film nei cinema italiani, non è di certo un’eccezione. La sua scrittura è essenzialmente tesa, costruita su dialoghi affilati e su una profonda conoscenza delle dinamiche criminali. il nuovo film diretto da Bart Layton porta sullo schermo un racconto compatto e quasi minimalista, trasformandolo in un thriller stratificato e visivamente ambizioso. Nel romanzo originale, l’autore statunitense costruisce la tensione attraverso la sottrazione. Abbiamo pochi dettagli, personaggi definiti più dalle azioni che dalle spiegazioni, e un’ossessione per il codice morale del crimine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

