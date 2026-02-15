Crime 101 - La strada del crimine non è Heat ma è meglio di quanto si pensi

Crime 101 ha attirato l’attenzione perché, a differenza di Heat, mostra una strada del crimine più complessa e meno prevedibile. La pellicola, che dura circa due ore, si inserisce tra le uscite cinematografiche di questa settimana, sfidando il predominio di film come Cime tempestose. Con un cast numeroso e scene d’azione intense, il film offre uno sguardo diverso sulle storie di criminalità, più vicine alla realtà rispetto alle rappresentazioni classiche.

In questo momento sembra che si parli solo di Cime tempestose e si potrebbe pensare che non ci sia nient'altro nei cinema, ma Crime 101, in realtà, ha la stessa durata del nuovo film di Emerald Fennel con Jacob Elordi e Margo Robbie, con un cast altrettanto numeroso (anzi, se vogliamo essere onesti, probabilmente più numeroso). Certo, Crime 101, può suonare come l'ennesimo thriller poliziesco, ma che in realtà si adatta bene ai gusti di tutti. Crime 101 è praticamente Heat di Michael Mann, con un Chris Hemsworth ladro di gioielli molto sexy e molto "evito di guardare negli occhi mentre ricordo dolorosamente il mio passato tormentato".